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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Take-Two поддержал решение Rockstar о переносе выхода Grand Theft Auto 6
Лучше потерпеть, но полностью реализовать своё творческое видение, считает руководитель компании.

Сегодня Rockstar Games поделилась неожиданной новостью: релиз Grand Theft Auto 6 отложен с осени текущего года на 26 мая следующего года. Своё решение разработчики обосновали необходимостью дополнительного времени на то, чтобы игра полностью соответствовала ожиданиям игроков.

Несмотря на то, что это решение уже ударило по стоимости акций владеющей Rockstar Games компании Take-Two Interactive, её руководство встретило решение своих подопечных с пониманием и поддержкой. Так, по словам главы Take-Two Штрауса Зельника, компания «полностью поддерживает» принятое Rockstar Games решение о переносе выхода Grand Theft Auto 6. Дополнительное время, отметил Зельник, позволит реализовать творческое видение команды разработчиков, занимающихся созданием «революционного блокбастера».

Насколько Grand Theft Auto 6 будет «революционной», вопрос, конечно, на текущий момент открытый, и ответ на него мы сможем получить только в конце весны следующего года. Пока что же Take-Two придётся оправдывать надежды инвесторов другими способами.

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