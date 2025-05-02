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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Epic Games Store освободит разработчиков игр от комиссии за первый миллион долларов выручки в год
Причём речь идёт о выручке каждой видеоигры по отдельности, а не о суммарной выручке разработчика.

Годы идут, а сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store как был в представлении игроков «раздатчиком еженедельных подарков», так им и остаётся. Популярность сервиса оставляет желать лучшего, поэтому владеющая им компания Epic Games регулярно пытается исправить положение дел, предлагая максимально выгодные условия для разработчиков, решивших распространять свои игры на её платформе.

На платформе и так уже действуют весьма демократичные условия размещения, когда сервис забирает себе всего 12 % доходов от реализации видеоигр сторонних разработчиков в качестве комиссии, но вчера вечером Epic Games решила смягчить его. Так, начиная с 1 июня текущего года, в Epic Games Store не будет взиматься комиссия с игр и других приложений, годовая выручка которых меньше или равна одному миллиону долларов.

Как дополнительно отметила Epic Games, новое решение распространяется на каждый продукт по отдельности. То есть, условно говоря, если выручка одной игры от конкретного разработчика будет меньше миллиона долларов в год, а второй — больше, то комиссия будет взиматься только с той игры, которая принесла больше миллиона.

Сложно сказать, приведёт ли это решение к массовому желанию разработчиков размещать свою продукцию в Epic Games Store, охват которого сильно уступает всем хорошо известному первопроходцу в сегменте сервисов цифровой дистрибуции игр, но само по себе решение позитивное. Пока Epic Games может позволить себе содержать магазин, этим надо пользоваться.

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#epic games #epic games store
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