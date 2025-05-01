Как и положено уважающему себя лутер-шутеру, «стволов» в Borderlands 4 огромное количество — на любой вкус.

Сегодня ночью в рамках мероприятия Sony State of Play представители студии Gearbox Software, как и обещала, представила продолжительный по времени обзорный видеоролик игрового процесса Borderlands 4.

Как и положено лутер-шутеру, одной из особенностей Borderlands 4 является богатый арсенал вооружений, так что возможностей для преодоления сопротивления разномастных противников у игрока будет предостаточно. Доступно и лёгкое вооружение, и тяжёлые пулемёты и пушки с разрывными снарядами.

Разработчики напомнили, что в Borderlands 4 нас ждут четыре главных персонажа, каждый из которых имеет уникальные способности и ветки прокачки, а также роботы-помощники: в игру вернётся полюбившаяся многим Железяка (Клэптрэп, Claptrap), а содействовать в странствиях будет ЭХО-4 (ECHO-4). Этот летающий робот способен взламывать защитные системы, сканировать местность на предмет присутствия противников и указывать путь к цели задания.

Функция совместного прохождения также на месте, причём Gearbox утверждает, что на случай, если у вас нет знакомых, с которыми можно разделить прохождение Borderlands 4, в игре реализована продвинутая система подбора соратников.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября на всех актуальных платформах.