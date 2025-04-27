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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в один миллион копий всего за три дня
И это явно только начало большого пути.

Ситуаций в игровой индустрии, когда новый проект добивается успеха, масштаба которого от него никто, включая самих разработчиков, не ожидал, не так уж редки, но и в то же время не столь часты, чтобы игнорировать соответствующие информационные поводы. Так, вышедшая на этой неделе пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 за первые сутки разошлась тиражом в полмиллиона копий, а на третий день преодолела психологически важную отметку в один миллион экземпляров.

Отметим, что разработчики из молодого коллектива Sandfall Interactive заявляют именно о миллионе проданных копий, несмотря на то, что Clair Obscur: Expedition 33 доступна также по подписке Game Pass. Не берёмся судить, почему авторы проекта считают важным заявить именно о проданных копиях, а не о количестве опробовавших новинку игру. Возможно, демонстрируют принадлежность «старой школе» игропрома.

Clair Obscur: Expedition 33 привлекла внимание игроков своим ярким игровым миром с удачно вписанными в него персонажами, сюжетными линиями и игровыми механиками. На момент публикации данной заметки дебютный проект Sandfall Interactive довольствуется 92-процентным пользовательским рейтингом в Steam, что с учётом количества проданных копий можно охарактеризовать как большой успех.

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#sandfall interactive #kepler interactive #clair obscur expedition 33
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