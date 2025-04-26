Продемонстрированы пешие перестрелки и поездки на БМП.

Хотя Electronic Arts и DICE запретили участникам альфа-тестирования новой Battlefield распространять какие бы то ни было игровые материалы и описывать подробности геймплея новинки, за всеми уследить невозможно, и соответствующий контент неизбежно попадает в Сеть, где неизбежно становится достоянием общественности.

Так, сегодня на просторах видеохостингов появился 22-минутный видеоролик, на котором один из участников альфа-тестирования перестреливается с противниками и пользуется боевой машиной пехоты. Примечательно, что видеоролик появился в очень высоком качестве, что позволяет оценить уровень графического исполнения и в целом уделённое разработчиками внимание к деталям.

На кадрах игрового процесса нетрудно заметить, что DICE вместе с Criterion и Ripple Effect не обманывали ценителей серии Battlefield и действительно постарались вернуть проект к истокам. Игровой процесс новинки будет в значительной степени соответствовать культовым Battlefield 2, Battlefield 3 и Battlefield 4 и представлять собой масштабные сражения с участием пехоты, наземной, надводной и воздушной техники.

Следует понимать, что хоть Battlefield как франшиза начинала свой путь в сеттинге Второй мировой войны, но полюбилась она сообществу именно как милитари-шутер в сеттинге современности. Новая игра серии пока не имеет подзаголовка или порядкового номера, а её тестирование проходит в специальной среде Battlefield Labs. Релиз ожидается в этом году, но подробностей того, когда именно это произойдёт, нет.

Видео опубликовано на YouTube, но если с видеохостинга Google его удалят или же вы испытываете трудности с доступом к нему, то мы на всякий случай прикладываем копию видео с VK.