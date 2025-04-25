При этом перед нами совершенно новый проект от малоизвестного коллектива.

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 вышла в свет вчера днём, а сегодня успела попасть в колонки новостей игровых изданий по благому и неожиданному в том числе для самих авторов проекта поводу. Связано это с тем, что новинка преодолела отметку в 500 тысяч проданных копий за первые сутки после выхода, не имея при этом масштабной предпродажной подготовки и не обладая раскрученным брендом.

Вот разработчики из основанной выходцами из Ubisoft студии Sandfall Interactive сегодня и сообщили о том, что их проект продаётся гораздо быстрее, чем они себе представляли, за что поблагодарили всех заинтересовавшихся их творением геймеров.

Необходимо отметить, что Clair Obscur: Expedition 33 доступна в том числе по подписке Game Pass, но представители Sandfall Interactive решили указать именно количество проданных копий, поэтому какова у новинки общая пользовательская база, пока неизвестно. Вряд ли, конечно, разработчики перепутали количество игроков и количество проданных копий, но и исключать эту вероятность тоже не станем.