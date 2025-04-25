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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк Resident Evil 4 быстрее других игр серии достиг отметки в 10 миллионов проданных копий
Для Capcom эта статистика имеет немаловажное значение.

В своё время компания Capcom решила пойти по пути выпуска ремейков первых по дате выпуска игр культовой серии Resident Evil. Допускаем, что Capcom не ожидала такого большого успеха, поскольку в пресс-релизах компании регулярно содержится информация о рекордах продаж.

Так, сегодня Capcom сообщила о том, что ремейк Resident Evil 4 разошёлся тиражом в 10 миллионов экземпляров, причём достиг этого результата примерно за два года с момента релиза. Таким образом, ремейк Resident Evil 4 быстрее других игр серии добился 10 миллионов проданных копий, что и отметил разработчик и издатель. Предыдущий рекорд скорости продажи 10 миллионов копий принадлежал Resident Evil Village.

В пресс-релизе Capcom упоминается, что компания сохраняет приверженность «удовлетворению ожиданий всех акционеров», выпуская качественные и увлекательные видеоигры. Впрочем, необходимо понимать, что если игры не будут качественными, то их не будут покупать, а, значит, акционеры будут недовольны. Всё закономерно, и со стороны Capcom предельно честно указывать истинную мотивацию своей деятельности.

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#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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