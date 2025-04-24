С элементами шутера в Fallout 3 действительно всё могло быть лучше.

За кажущимися сейчас бесконечными новостями касательно ремастера фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion в Сети как-то затерялась информация о том, что, согласно утечкам, Bethesda вместе со своим партнёрским коллективом Virtuos параллельно трудится и над ремастером постапокалиптической RPG Fallout 3.

Никаких сведений относительно обновлённой версии Fallout 3 нет, но издание Videogamer решило разбавить засилье материалов по «Обливиону», поинтересовавшись у дизайнера оригинальной Fallout 3 Брюса Ньюсмита, какие изменения он хотел бы увидеть в гипотетическом ремастере.

По мнению Ньюсмита, главной требующей доработки игровой механикой Fallout 3 является стрельба и всё с ней связанное (так называемый gunplay). Как отметил дизайнер, стрельба в Fallout 3 даже на момент выхода не выдерживала конкуренции с шутерами того времени.

Безусловно, добавил Ньюсмит, нужно делать скидку на то, что Fallout 3 это не шутер в прямом смысле этого слова, а ролевая игра с элементами шутера. Но как считает дизайнер, Bethesda в этом плане добилась больших успехов в Fallout 4: в обновлённую Fallout 3 при желании можно включить стрельбу из четвёртой номерной части серии.

Fallout 3 вышла осенью 2008 года и, несомненно, созрела до ремастера. Многие игроки, впрочем, считают наиболее успешной игрой серии Fallout New Vegas, и в первую очередь хотели бы увидеть именно её обновлённую версию.