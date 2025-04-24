На это проекту потребовалось почти четыре с половиной года.

За последние годы в жанре глобальных стратегий произошло стремительное развитие: самих игр стало больше, они начали выходить в разных сеттингах, а также стали радовать игроков новыми геймплейными возможностями. В сентябре 2020 года в продажу поступила глобальная стратегия Crusader Kings III, и вот, как сообщили разработчики из Paradox, на днях её тираж преодолел отметку в четыре миллиона экземпляров.

С точки зрения игрового процесса Crusader Kings III представляет собой симулятор управления и развития империи. Отличительной особенностью конкретно данной игры является смертность правителей и то, что их наследники не обязательно будут разделять подходы своих предков к государственному строительству.

Проще говоря, то, как будет развиваться история вымышленного государства, зависит в том числе от того, насколько внимательно игрок подходил к вопросу воспитания наследников своего «аватара».

Crusader Kings III доступна не только на персональных компьютерах, но и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.