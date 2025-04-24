Именно тогда начался весь процесс

Развитие игровой индустрии, включая появление полностью готовых игровых движков со всеми необходимыми инструментами и материалами, привело к тому, что труд разработчиков видеоигр резко обесценился в сознании широкой общественности. С одной стороны, работа действительно упростилась, поскольку от коллективов не требуется создавать собственные игровые движки, с другой стороны, создание масштабных проектов, даже если они создаются на базе уже существующей игры, всё также требует большого количества времени и ресурсов.

Вот и Bethesda Game Studios вскоре после выпуска The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered сообщила, что работа над обновлённой версией ролевой игры велась с 2021 года. Неизвестно, в какой конкретно месяц началась работа, но, исходя из имеющихся скромных данных, можно предположить, что производство ремастера заняло от трёх до четырёх лет.

При этом Bethesda также распутала загадку вокруг того, что же перед нами на самом деле: ремастер или ремейк. По словам разработчиков, их целью было создание именно ремастера — технологически обновлённой версии Oblivion, игровой процесс и вся суть которой полностью соответствуют воспоминаниям игроков об оригинальной игре.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered вышла 22 апреля, получила высокие пользовательские оценки и мгновенно стала одной из самых популярных видеоигр в Steam. Предположим, что на выходных статистические показатели новинки значительно возрастут.