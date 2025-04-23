Победитель в этом сравнении очевиден.

Вчера вечером состоялся официальный долгожданный релиз The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — графически обновлённой версии знаменитой ролевой игры от Bethesda Game Studios. Очевидно, что ближайшее время основная масса новостей в игровом сегменте будет посвящена именно «Обливиону» и главному изменению в ремастере — графической составляющей на движке Unreal Engine 5.

Блогеры и игровые энтузиасты уже вооружились соответствующими записями игрового процесса и поделились ими с широкой общественностью. Так, YouTube-блогер ElAnalistaDeBits опубликовал продолжительный видеоролик, в котором подробно разбирает графические улучшения в ремастере по сравнению с оригинальным Oblivion образца 2006 года.

Новинка, что вполне естественно, превосходит оригинал в общем уровне детализации, разрешении текстур, качестве воды, насыщенности окружающего ландшафта различными растениями, освещении, качестве теней и геометрических форм объектов, дальности прорисовки, а также детализации моделей.

Вскоре после релиза The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered стала одной из самых популярных игр в Steam. Учитывая, что сейчас середина рабочей недели, можно рискнуть предположить, что на выходных нас ждёт новая «вспышка» популярности обновлённого «Обливиона».