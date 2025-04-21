Слухи отныне перестали быть слухами.

Многочисленные инсайды, растянувшиеся во времени на несколько недель, утверждали, что графически обновлённая версия The Elder Scrolls IV Oblivion существует, и что её анонс с последующим релизом состоится до конца апреля. Чуть более подробные инсайдерские сведения утверждали о 21 апреля как о дне анонса, но в реальности Bethesda решила задержать презентацию на сутки.

Сегодня на официальном YouTube-канале издательства появился недвусмысленный анонс с римской цифрой IV, гласящий о том, что презентация состоится 22 апреля в 18:00 по московскому времени. На данный момент никаких официальных сведений относительно ремастера нет.

Из предыдущих утечек мы знаем, обновлённая версия культовой ролевой игры порадует масштабно усовершенствованной графикой при сохранении стандартного игрового процесса. То есть, речь идёт именно о ремастере, а не о полномасштабном ремейке.

При этом необходимо понимать, что подтверждённая завтрашняя презентация ремастера вовсе не означает, что он выйдет в тот же день. Релиз могут отложить на сколь угодно долгий срок, хотя это и маловероятно, учитывая количество и частоту утечек на данную тему.