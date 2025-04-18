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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Escape from Tarkov намерены выпустить финальную версию шутера до конца 2025 года
Таким образом, игра формально доберётся до полноценного релиза.

В это зачастую сложно поверить, но сетевой шутер Escape from Tarkov вот уже почти восемь лет пребывает в состоянии раннего доступа. Проще говоря, проект так и не добрался до версии 1.0. Сказать, что это для современной игровой индустрии необычно, нельзя, но в целом такой подход сложно называть справедливым. Понимают это, по всей видимости, и в студии Battlestate Games, которая сегодня поделилась планом развития Escape from Tarkov на текущий год.

Помимо внесения изменений в игровой баланс, дизайн карт и работу искусственного интеллекта разработчики намерены до конца текущего года выпустить полноценную релизную версию игры с индексом 1.0.0.

Подробнее о том, что ждёт Escape from Tarkov в этом году, разработчики собираются поведать в июне. Возможно, тогда и станет известно, когда выйдет финальная версия. При этом необходимо понимать, что на выходе Escape from Tarkov версии 1.0.0 поддержка игры не завершится: как и любой сессионный проект, данный шутер требует постоянного внимания разработчиков и внесения ими в игру свежего контента.

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#escape from tarkov #battlestate games
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