Игра стала самой популярной из всех, которые были созданы в стенах студии Rebellion

Практически сразу после своего выхода боевик с элементами выживания Atomfall стал самой популярной игрой от студии Rebellion. Учитывая, что разработчики не называют количество продаж своего проекта, а говорят исключительно о количестве опробовавших новинку пользователей, игровое сообщество очень быстро пришло к единственно правильному выводу: весь успех Atomfall преимущественно завязан на подписку Xbox Game Pass.

Собственно, руководство Rebellion этого и не отрицает. Так, сегодня глава студии Джейсон Кингсли в комментарии изданию GamesIndustry заявил, что своим успехом Atomfall обязана присутствию в Game Pass. По мнению Кингсли, в современной игровой индустрии «заметность» новинок — это серьёзная проблема, и сделка с Microsoft позволила её решить.

Кроме того, соглашением с Microsoft коллектив обезопасил себя от рисков, связанных с возможной неудачей проекта.

Проще говоря, подписка — это полезный и выгодный для всех механизм распространения видеоигр. Гораздо удобнее оплачивать ежемесячную подписку, чем покупать желаемые игры по отдельности. По этой причине подписные сервисы постоянно набирают популярность, а в длинные перечни входящих в их состав видеоигр попадают даже громкие новинки. Можно предположить, что в обозримой перспективе основным способом получения доступа к видеоиграм станут именно подписки.