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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Frostpunk приступили к работе над новым проектом в серии
Выпустить его планируют через два года.

Серия градостроительных симуляторов с элементами виживания Frostpunk, сейчас состоящая из двух проектов, в перспективе получит продолжение: разработчики из 11 bit Studios в своём финансовом отчёте упомянули о начале разработки новой игры в данной вселенной.

Подробностей данного проекта пока нет, поэтому неизвестно, станет он триквелом в серии и будет ли вообще относиться к жанру градостроительных симуляторов с элементами выживания. Теоретически, в данном сеттинге можно создать неплохую ролевую игру, но конечное решение в любом случае будет приниматься руководством студии.

Напомним, что предыдущая часть серии — Frostpunk 2 — вышла совсем недавно, осенью 2024 года. Сиквел увеличил масштаб игры, но вместе с тем утратил основные элементы, полюбившиеся геймерам в первой части, при том, что новые геймплейные особенности отличаются поверхностным подходом к реализации.

На сегодняшний день Frostpunk 2 довольствуется 75-процентным общим и 65-процентным актуальным пользовательским рейтингом в Steam. Пользовательский рейтинг первой части серии, для сравнения, составляет 92 %.

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#11 bit studios #frostpunk #frostpunk 2
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