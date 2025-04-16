Причём цена вопроса не столь уж высока. По меркам Bethesda, разумеется.

Как и всё, что существует в Интернете, игровые серверы — это процессоры, оперативная память, накопители и высокоскоростные каналы связи. И, как и любое «железо», серверная инфраструктура морально устаревает и требует замены. В подавляющем большинстве случаев соответствующие расходы включаются в бюджеты компаний, но в Bethesda решили совместить полезное с выгодным.

Так, в официальном интернет-магазине Bethesda Softworks появилась возможность приобрести приуроченный к юбилею The Elder Scrolls Online коллекционный товар: оперативную память из одного из серверов, поддерживавших игровой процесс в данной MMORPG.

Предложение ограничено двумя тысячами экземпляров оперативной памяти, а каждый такой коллекционный предмет обойдётся покупателю в $110. Предполагается, что коллекционер, приобретающий оперативную память из сервера The Elder Scrolls Online, будет радоваться от осознания того факта, что на этом кусочке текстолита с размещёнными на нём модулями памяти хранилась информация, требуемая процессору для вычисления всего, что связано с миром его любимой MMORPG.

Будет ли Bethesda продавать другие части серверов The Elder Scrolls Online в качестве коллекционных предметов — на ум сразу же приходят процессоры — неизвестно. Но можно отметить, что сама идея превосходная как с символической, так и с сугубо экономической точек зрения.