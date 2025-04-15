Изначально проект должен был выйти в свет 20 мая.

Альфа- и бета-тестирования видеоигр нередко приводят к положительным результатам. Во время их проведения выявляются те или иные недоработки, которые не были исправлены в рамках внутреннего тестирования проекта, а также происходит обратная связь с игроками и игровыми журналистами, которые могут дать разработчикам полезные советы по улучшению игрового процесса новинки.

Именно так произошло с MMORPG Dune Awakening. По словам разработчиков из студии Funcom, в ходе проведения закрытого бета-тестирования, которое сейчас в самом разгаре, они собрали массу полезных отзывов от его участников и пришли к выводу, что новинка нуждается в дополнительной доработке.

В результате релиз Dune Awakening сместился на три недели вправо по графику: если изначально планировалось выпустить игру 20 мая, то теперь она выйдет в свет 10 июня. Игроки, оформившие предварительные заказы на «делюкс» и «ультимативные» издания Dune Awakening, смогут приступить к процессу на пять суток раньше — с 5 июня.

Напомним, что Dune Awakening выйдет на ПК в Steam. В перспективе MMORPG заглянет и на консоли PlayStation 5 и Xbox Series, но когда это случится, пока неизвестно.