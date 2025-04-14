Не у всех имеется опыт сражений с «боссами» из других игр.

По мере приближения к релизу Death Stranding 2: On the Beach, который состоится всего через два с половиной месяца, разработчики проекта, включая самого Хидео Кодзиму, всё охотнее делятся геймплейными подробностями новинки. Так, Кодзима в рамках своего радиоподкаста Koji Pro сообщил, что в Death Stranding 2 можно будет не вступать в бои с «боссами».

С геймплейной точки зрения, возможно, эта функция реализована не очень интуитивно, но она имеется: чтобы пройти этап с «боссом», не вступая с ним в схватку, нужно проиграть в этом сражении, после чего предложение о пропуске сражения появится на экране. Если игрок выберет эту опцию, то исход сражения будет описан в рамках своеобразной визуальной новеллы.

По мнению Кодзимы, таким образом в Death Stranding 2 будет сохраняться повествование и будет упрощён игровой процесс для игроков, не имеющих опыта противостояния игровым «боссам».

Естественно, в геймерской среде это известие уже успели раскритиковать, однако если отбросить в сторону эмоции, то доступность игры не делает её хуже, особенно, при соблюдённом в Death Stranding 2 условии того, что пропуск сражения с «боссом» это именно возможность, а не обязанность.

Death Stranding 2 выйдет в свет 26 июня на PlayStation 5. Предыдущая часть серии также выходила на персональных компьютерах, поэтому сохраняется надежда на то, что сиквел также спустя определённое время заглянет на старшую игровую платформу.