Работа выполнена на профессиональном уровне.

Вышедший осенью 2023 года хоррор Alan Wake 2 был лишён русскоязычной локализации. Причин несколько: и относительно невысокий бюджет игры, и сложности с выполнением этой работы в нынешних торгово-экономических условиях в отношении России, и в целом отсутствие большого смысла в выполнении этой работы с точки зрения официального издателя. Большая часть пользователей прошла Alan Wake 2 в оригинальной, англоязычной озвучке, но есть и те, кто терпели до появления локализации от успевшей хорошо себя зарекомендовать студии GamesVoice.

Сегодня представители коллектива поделились приятным для данной когорты геймеров известием: локализация Alan Wake 2 станет доступна уже в этот четверг, 17 апреля. Для ознакомления сообщества с качеством дубляжа GamesVoice опубликовала в своих социальных сетях специальный видеоролик.

Согласно комментарию GamesVoice, активная работа над локализацией Alan Wake продолжалась год, в озвучивании задействованы 92 профессиональных актёра, а сама локализация считается полной, то есть, на русском языке озвучено всё, что требовалось.

GamesVoice привлекает к работе хорошо известных русскоязычному игроку актёров дубляжа, поэтому многие голоса персонажей будут нам знакомы.