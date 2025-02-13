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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Просто достойная игра: Avowed получила высокие оценки прессы
Не более того.

Инфляция оценок прессы в отношении видеоигр привела к тому, что люди просто перестали их правильно воспринимать. Если раньше оценка 10/10 присваивалась буквально единицам видеоигр в год, то сейчас с этим делом всё непросто. Поэтому важно опираться не на конкретные оценки, а на сопровождающие их комментарии. В частности, мрачная ролевая игра Avowed от признанных специалистов из Obsidian Entertainment сегодня стала доступна предзаказчикам, и, как следствие, был снят запрет на публикацию первых обзоров и рецензий.

Как отмечают обозреватели, Avowed не хватает звёзд с неба, но при этом воспринимается и играется как достойный проект в своём жанре. Отмечается качественная проработка «боёвки», совмещающей в себе рукопашные сражения с использованием магии, детализированный игровой мир и в целом хороший антураж. Иными словами, можно применить к Avowed избитую фразу «крепкий середняк», и в данном случае это будет правильно и не оскорбительно.

Всеобщий (кроме России, потому что Obsidian теперь под крылом Xbox Games Studios, ушедшей с российского рынка, и вы знаете, как надо правильно поступать с играми таких деятелей) релиз Avowed состоится 18 февраля.

#obsidian entertainment #avowed
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