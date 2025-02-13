Игра обновилась до версии 1.2

Видеоигры не могут выходить полностью лишёнными ошибок. Это аксиома, с которой необходимо мириться. И чем крупнее и сложнее игра, тем больше в ней будет ошибок и огрехов. S.T.A.L.K.E.R. 2 даже теоретически не могла стать исключением из этого правила, и она, собственно, не стала. После релиза у проекта были обнаружены колоссальные проблемы и недочёты, но позитивная весть заключается в том, что GSC Game World их исправляет. Причём, делает это разово в рамках крупного обновления.

Соответствующее обновление версии 1.2 вышло сегодня. Патч затрагивает практически все элементы игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2, и в общей сложности состоит из одной тысячи семисот исправлений. Приготовьтесь к тому, что процесс загрузки и установки обновления затянется на крайне продолжительное время.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в конце ноября прошлого года, когда все скептики уже перестали надеяться на релиз, бесконечно откладывавшийся на протяжении последних лет. И всё-таки это случилось. Впрочем, ничего принципиально нового в игре не появилось: это всё та же эксплуатация темы чернобыльской зоны отчуждения с совершенно теми же механиками игрового процесса, что и в предыдущих частях серии. Проще говоря, игра рассчитана на фанатов оригинала.