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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Alan Wake 2 наконец-то окупила собственное производство — на это игре потребовалось больше года
А ведь секрет низких продаж предельно прост и был предсказан сразу.

Есть видеоигры, разработчики которых слишком долго тянут с их сиквелами. В результате получается весьма простая и предсказуемая ситуация: те, кто ждали продолжение, вырастают, уходят в реальную жизнь и теряют свободное время на видеоигры, а те, у кого это свободное время по причине молодости и беззаботности ещё есть, не помнят про существование оригинала и поэтому не ждут новую часть. Примерно так произошло с Alan Wake 2, задержавшейся на 13 лет, и по совокупности причин, включая эту, крайне неудачно показавшей себя с коммерческой точки зрения.

Так, согласно отчёту компании Remedy, разработавшей Alan Wake 2, в самом конце 2024 года продажи хоррора достигли двух миллионов копий, что позволило проекту наконец-то полностью окупить свою собственную разработку и расходы на какой-никакой, но всё-таки маркетинг. Таким образом, на то, чтобы выйти на самоокупаемость и перейти к генерации прибыли, проекту потребовалось чуть больше года.

Причин, по которым Alan Wake 2 так слабо показала себя с коммерческой точки зрения (напоминаем, статистически игры наиболее активно продаются только в первые недели после их релиза), хватает. Одну из них мы уже упомянули в первом абзаце, одна из других причин — это эксклюзивность ПК-версии Alan Wake 2 для Epic Games Store, поскольку именно Epic Games вложилась в проект под данное условие.

Не уверены, что в Epic Games это понимают (судя по действиям и политике, не понимают совершенно), но правда заключается в том, что за многие годы Epic Games Store завоевал статус исключительно бесплатного раздатчика игр разной степени несвежести, и никто не хочет принудительно ставить себе очередной «лончер», особенно во времена, когда все, даже самые гордые, активно переходят и даже возвращаются в Steam, осознавая, что без сервиса от Valve хороших продаж им не сыскать.

Что до Remedy, то произошедшее должно стать для неё уроком. Станет ли — большой вопрос. Пока что же студия готовится к началу разработки Control 2 и работает над ремейками первых двух Max Payne.

#epic games #remedy #alan wake 2 #alan wake ii #epic games publishing
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