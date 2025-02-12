Освободившийся штат перенаправлен на поддержку Hunt: Showdown 1896.

Компания Crytek сообщила о сокращении около 15% штата — до сегодняшнего дня там работало примерно 400 сотрудников, поэтому работает потеряет около 60 человек. Руководство Crytek призналось, что ещё в третьем квартале 2024 года приняло решение «заморозить» разработку следующей части Crysis. Освободившихся специалистов было принято решение перевести на поддержку сетевого экшена Hunt: Showdown 1896.

В настоящий момент все усилия студии брошены на развитие Hunt: Showdown 1896, а дальнейшая разработка Crytek 4 будет продолжена когда-нибудь потом.