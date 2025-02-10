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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В 2024 году российские геймеры накачали себе пиратских игр на 281 млрд рублей
Но конвертировать это в упущенную выгоду в соотношении «один к одному» нельзя.

Согласно данным онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ, в 2024 году геймеры в России загрузили нелегальные версии игр на сумму 281 млрд рублей. Несмотря на значительную цифру, уровень видеоигрового пиратства снизился на 13% по сравнению с 2023 годом.

Интересно, что 57% игроков, которые изначально скачивали пиратские копии, позже приобрели лицензионные версии. Об этом сообщает Владимир Синицын, заместитель генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education. Это свидетельствует о готовности геймеров поддерживать разработчиков после ознакомления с тем или иным проектом.

Константин Сахнов, сооснователь студии Vengeance Games, отмечает, что в списке наиболее часто пиратских загрузок обычно находятся AAA-игры. В 2024 году среди самых популярных нелегально скачанных проектов оказались STALKER 2, Warhammer 40 000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Path Of Exile II и Elden Ring. Недавно к ним присоединилась и Kingdom Come: Deliverance II.

По его мнению, инди-игры реже становятся объектами пиратства из-за меньшей аудитории и более доступной цены — от $3 до $10, тогда как крупные проекты стоят от $25 до $100. Сахнов добавляет, что игроки с уважением относятся к труду независимых разработчиков и считают важным их поддерживать.

Основными способами доступа к пиратским играм остаются торрент-трекеры и нелегально приобретённые ключи Steam с различных сайтов, сообщает Егор Томский, сооснователь Watt Studio. Кроме того, для поиска нелегальных копий активно используются Telegram-каналы и закрытые группы в мессенджерах.

Василий Овчинников, генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии, считает, что снижение уровня пиратства связано с адаптацией пользователей к новым способам оплаты. Упрощение процесса покупки в Steam и появление возможностей приобретения без использования иностранных банковских карт способствуют этому тренду.

Владимир Овчинников подчёркивает, что практика загрузки пиратских игр уже не столь распространена, как в прошлые годы. Однако эксперты признают: точно оценить масштабы нелегального рынка игр сложно.

#игры #пиратство
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