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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Civilization VII станет первой игрой серии, которая выйдет на VR-устройствах
На что только не пойдёшь, спасая угасающую серию.

Тридцать, да даже двадцать лет назад у Sid Meier’s Civilization не было конкурентов. С развитием игровой индустрии эти конкуренты стали появляться, причём начали делать это крайне успешно, добавляя в игровой процесс новые интересные механики, которые затем перенимала сама «Цива». На сегодняшний день Sid Meier’s Civilization традиционно страдает от дробления в контентном плане и совершенно неадекватной ценовой политики. Новейшая, седьмая номерная часть серии за её многочисленные огрехи уже получила «смешанные» отзывы в Steam, и вот, сегодня Firaxis Games анонсировала ещё одно сомнительное решение.

Им стала VR-версия Civilization VII для устройств Quest 3 и Quest 3S. Работать игра будет как в полностью виртуальном режиме, так и в режиме смешанной реальности. Данные устройства за счёт конструктивных особенностей позволяют реализовать оба варианта.

Как уточняют разработчики, в VR-очках темп игры в Civilization VII будет заведомо более высоким, если игроки того захотят, то его можно замедлить до условно стандартного.

Насколько удобно играть в проект жанра глобальной стратегии в VR-очках, покажет только время и реальная практика пользователей. А таковые начнут появляться весной этого года. То есть, как минимум спустя месяц после релиза Civilization VII на основных платформах.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
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