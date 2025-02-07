Плохой знак. Разработчики не могут правильно оценивать свои возможности.

Несмотря на то, что стратегия Commandos Origins была представлена около полутора лет назад, до релиза она так и не добралась. Причина того — неправильная оценка разработчиками своих возможностей, когда первоначально они планировали выпустить своё творение в конце 2024 года, а затем отложили релиз до марта 2025-го. Теперь же ещё одна малоприятная для фанатов серии новость: релиз задержится ещё примерно на один месяц — до 9 апреля — в связи с необходимостью дополнительной траты времени и ресурсов на «полировку» игры.

В Commandos Origins мы увидим становление отряда специального назначения и отправимся в период Второй мировой войны. Согласно заверениям разработчиков, нас ждёт нелинейный игровой процесс, а выполнение задания можно осуществить разнообразными способами в зависимости от предпочтений игрока и специальных способностей членов нашего элитного отряда.

Допускается как одиночное прохождение, так и совместное с другом. Второй вариант, полагаем, будет более предпочтительным как с точки зрения погружения в игровой процесс, так и с точки зрения «тимбилдинга». Вдвоём играть всегда веселее и интереснее, особенно в столь медитативные проекты.