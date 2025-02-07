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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Тактическая игра Commandos Origins дополнительно задержится ещё на один месяц
Плохой знак. Разработчики не могут правильно оценивать свои возможности.

Несмотря на то, что стратегия Commandos Origins была представлена около полутора лет назад, до релиза она так и не добралась. Причина того — неправильная оценка разработчиками своих возможностей, когда первоначально они планировали выпустить своё творение в конце 2024 года, а затем отложили релиз до марта 2025-го. Теперь же ещё одна малоприятная для фанатов серии новость: релиз задержится ещё примерно на один месяц — до 9 апреля — в связи с необходимостью дополнительной траты времени и ресурсов на «полировку» игры.

В Commandos Origins мы увидим становление отряда специального назначения и отправимся в период Второй мировой войны. Согласно заверениям разработчиков, нас ждёт нелинейный игровой процесс, а выполнение задания можно осуществить разнообразными способами в зависимости от предпочтений игрока и специальных способностей членов нашего элитного отряда.

Допускается как одиночное прохождение, так и совместное с другом. Второй вариант, полагаем, будет более предпочтительным как с точки зрения погружения в игровой процесс, так и с точки зрения «тимбилдинга». Вдвоём играть всегда веселее и интереснее, особенно в столь медитативные проекты.

#claymore game studios #commandos origins #calypso media
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