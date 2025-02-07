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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ранний доступ к Chernobylite 2 стартует в начале марта
Кому-то это, возможно, будет интересно.

Тема чернобыльской катастрофы, и здесь надо быть предельно объективными, стремительно выходит из перечня интересных, поскольку всем всё давно ясно. Резкие всплески аномальной заинтересованности были связаны исключительно с выходом различных произведений массовой культуры на данную тему, да и то, надолго людей явно не хватает. Это видно, в частности, по статистическим результатам S.T.A.L.K.E.R. 2, в которой осталось меньше 10 % «онлайна» от стартовых показателей, которые и без того были невысокими. Тем не менее, отдельные разработчики видеоигр считают, что паразитирование на теме Чернобыля может обеспечить им лёгкий заработок.

Так, студия The Farm 51 сообщила о том, что сиквел широко известного в узких кругах проекта Chernobylite, выходящий с индексом «2» и подзаголовком Exclusion Zone, появится в раннем доступе уже 6 марта.

В Chernobylite 2 мы в роли корпоративного наёмного рабочего будем перемещаться по различным параллельным мирам в поисках ценного энергоресурса — «чернобылита», в честь которого и называется игра. Разработчики обещают большой открытый мир, массу привычных для игр такого типа элементов игрового процесса, включая систему крафтинга, и многое другое.

#the farm 51 #chernobylite #chernobylite 2 #chernobylite 2 exclusion zone
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