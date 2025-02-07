По-другому и быть не должно. Игра должна выходить в самый выгодный период.

Сегодня компания Take-Two Interactive, владеющая, в частности, такой всем с детства знакомой компанией, как Rockstar Games, опубликовала свежий финансовый отчёт — за очередной отчётный период. И из этого документа следует, что главный релиз компании в этом году, а, возможно, и вовсе на ближайшие 10—15 лет, никуда не сдвигается: Take-Two по-прежнему намерена выпустить Grand Theft Auto VI этой осенью.

Отметим, что данное обстоятельство автоматически вынудит многих издателей и разработчиков пересмотреть осенние релизы своих проектов, дабы они не попали в заведомо проигрышную конкуренцию с GTA 6. В конце концов, надо понимать, что время и деньги геймеров, особенно в текущий период экономических кризисов в наиболее играющих странах, ограничены, поэтому битва за это время и деньги у девелоперов будет отчаянная.

Take-Two также поделилась другими интересными сведениями. Так, Grand Theft Auto V на сегодняшний день разошлась тиражом свыше 210 миллионов копий, тогда как все игры данной франшизы в целом продались 440-миллионным тиражом. Borderlands 4 выйдет до конца 2025 года, но после GTA 6, а Mafia The Old Country должны выпустить летом.

Red Dead Redemption продолжает радовать игроков: серия в целом продалась 95-миллионным тиражом, а её вторая номерная часть, которая де-факто является приквелом, привлекла внимание 75 миллионов геймеров.