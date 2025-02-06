По крайней мере, так гласят утечки.

Игровая индустрия давно испытывает хронический кризис идей, потому что все жанры уже давным-давно развиты, и ничего революционного уже придумать невозможно. Поэтому всё чаще можно заметить попытки разработчиков и издателей либо вернуться к истокам, либо открыто выпустить ремастеры или ремейки некогда культовых проектов. Вот и сегодня в Сеть утекла информация о ремейке Metal Gear Solid 3, из которой следует, что обновлённая версия игры появится в продаже в конце лета текущего года, а если точнее, то 28 августа.

Сначала соответствующая информация была обнаружена в PlayStation Store, затем в Сеть просочился соответствующий видеоролик, демонстрирующий ту же дату.

Очевидно, что перед нами утечка информации, которая должна была быть оглашена в середине февраля в рамках мероприятия Sony State of Play, так что данные сведения можно считать подлинными, хоть издательство Konami пока никак их не прокомментировало.