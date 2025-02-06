Это что, хорошие игры придётся выпускать? Невероятно.

Что мы знаем о конкуренции? Три вещи. Во-первых, это основа рыночных экономических отношений. Во-вторых, потребитель хочет максимальную конкуренцию среди производителей, ну и в-третьих, производитель хочет обратного: минимальной конкуренции, а лучше вообще тотальной монополии. Не является исключением и игровая индустрия: в нынешних реалиях, когда платёжеспособные рынки либо отрезаны незаконными санкциями, либо угасают по причине экономических кризисов, время и финансы для покупки видеоигр, не говоря уже про «донаты» в оных, у геймера строго ограничены. Поэтому разработчикам и издателям приходится конкурировать за время и деньги игрока.

И вот, похоже, в Electronic Arts начали понимать, что у компании конкуренция за время и деньги пользователя получается неубедительно, а в этом году, учитывая то, что в нём должна выйти масса достойнейших проектов, финансовые показатели EA рискуют не оправдать ожиданий акционеров.

В частности, глава Electronic Arts Эндрю Уилсон прямым текстом заявил, что текущий год для издательства может стать сложным в плане конкуренции, причём до такой степени, что компания может даже оказаться вынуждена отложить релизы некоторых своих проектов, дабы не попадать в ситуацию заведомо проигранной конкурентной борьбы.

Уилсон не называет прямым текстом, за какие проекты он опасается, но нетрудно догадаться, что в первую очередь речь идёт о новой Battlefield, релизное окно которой выпадает на релизное окно Grand Theft Auto VI. Как вы прекрасно понимаете, GTA VI имеет у игроков несравнимо более высокий приоритет, чем Battlefield. А на новую Battlefield, если верить заверениям издателя, он возлагает большие надежды, поскольку в ней компания постаралась сделать всё возможное, чтобы обрадовать фанатов серии.