Разработчики уже празднуют.

Средневековая RPG Kingdom Come Deliverance II вышла лишь вчера вечером, но уже привлекла к себе внимание миллиона пользователей. Учитывая, что перед нами отнюдь не AAA-проект, это поистине превосходный результат, которому Electronic Arts с её Dragon Age The Veilguard может только завидовать.

На данный момент Kingdom Come Deliverance II оценивается геймерами как по всем критериям усовершенствованная первая часть. Собственно, именно этого и хотели от разработчиков из Warhorse любители RPG в средневековом сеттинге, и, как выяснилось, для коммерческого успеха достаточно лишь слушать и слышать, что от вас хотят потребители продукта.

Сейчас новинкой довольны свыше 92 % пользователей. Портит впечатление от проекта разве что его официальная недоступность на российском рынке по причине присоединения холдинга Embracer Group, владеющего издательством Deep Silver, к нелегитимным антироссийским рестрикциям и ухода оного с российского рынка.