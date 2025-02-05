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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава EA признал коммерческий провал Dragon Age The Veilguard
Интересно, будет ли издательство делать из этого хоть какие-нибудь правильные выводы?

Создание качественной, увлекательной, проще говоря, «годной» видеоигры — это настоящее искусство, и чем больше проходит лет, тем более избалованными становятся геймеры, которых все сложнее чем бы то ни было поразить. Особенно сложно это делать, если даже не стараться. Собственно, именно это произошло с Dragon Age The Veilguard, которая потерпела полный экономический крах, да такой, что издательство Electronic Arts не просто не может, а даже не пытается это скрыть.

Так, сегодня в рамках финансового отчёта глава Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что Dragon Age The Veilguard не смогла найти отклик у «достаточной аудитории» на современном «конкурентном» рынке видеоигр. Саму игру как таковую Уилсон считает качественной и достойной внимания. Не берёмся судить, по каким критериям глава EA определяет качество, но геймеры эти критерии явно не разделяют.

В прошлом месяце Electronic Arts уже намекала на коммерческий провал Dragon Age The Veilguard, отметив, что новинка собрала лишь полтора миллиона геймеров от минимальной цели издательства в три миллиона. Очевидно, за последние несколько недель никакого изменения данного статистического показателя не произошло.

На самом деле, Electronic Arts давно пора перестать считать себя более умной и опытной, чем геймеры, и начать наконец-то прислушиваться к мнению тех, за чей счёт издательство вообще-то существует. Учитывая, что сейчас в США после прихода к власти новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом наблюдается активный тренд на отмену всем уже набившей оскомину «повестки», есть реальная возможность вернуть проектам издательства былое величие. Нужно лишь поймать этот ветер перемен в свои паруса. Иначе инвесторы и акционеры перестанут понимать, почему их вложения в Electronic Arts больше не приносят прибыль.

#electronic arts #bioware #dragon age the veilguard
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