Такие игры нужно убирать с прилавков, если что. Они несвежие.

Практике прохождения видеоигр через систему раннего доступа уже больше двенадцати лет. Для многих разработчиков это единственная возможность монетизировать свой проект по мере его активной разработки, но есть и те, кто конкретно расслабились и продолжают получать деньги, при этом оставив свой продукт без обновлений — по сути, в так и незаконченном виде.

Что ж, теперь Steam будет предупреждать пользователей о недобросовестности разработчиков: если игра, находящаяся в раннем доступе, давно не получала обновления, то игроки будут видеть соответствующие уведомления. Сколь много времени должно пройти, прежде чем проект без обновлений получит такое уведомление, на данный момент неясно. Например, BattleBit Remastered (нарочито низкополигональная и графически примитивная пародия на Battlefield) не обновлялась больше тринадцати месяцев, и уведомление демонстрируется.

По нашему скромному мнению, систему необходимо ужесточать, причём радикально. Уведомление о ленивости девелопера должно появляться максимум через полгода с момента выхода последнего обновления, а игры, которые не обновлялись год и больше, должны сниматься с продажи в раннем доступе с выдачей «бана» разработчику.