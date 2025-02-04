У проекта тем временем 97-процентный актуальный рейтинг.

У видеоигры, если выражаться простым языком, есть два ключевых фактора успеха: она должна быть качественной и «залипательной». Главными «убийцами времени» являются различные песочницы, совместные игры и боевики, и разработчики из Ghost Ship Games в своё время решили объединить три элемента в один, создав Deep Rock Galactic и сделав главными героями в нём всеми любимых гномов (дворфов).

С момента появления Deep Rock Galactic в раннем доступе с последующим его переходом в доступ полноценный прошло больше шести лет, и вот, сегодня авторы проекта сообщили, что тираж их творения превысил 10 миллионов экземпляров.

По такому случаю сейчас игра участвует в специальной распродаже в Steam, где её можно приобрести с 67-процентной скидкой, или всего за 263 рубля в базовом издании. Самый дорогой набор — Dwarven Legacy — обойдётся в 1 332,9 рубля с учётом 60-процентной скидки.