На это потребовалось шесть лет.

Издательство Capcom время от времени обновляет статистические показатели продаж своих игр. Зачем это делается, понять несложно: компании нужно отчитываться перед инвесторами, и нет ничего лучше, чем рассказывать о долгосрочных успехах своих франшиз. Вот, например, как следует из свежей публикации Capcom, ремейк Resident Evil 2 за шесть лет разошёлся 15-миллионным тиражом.

Что характерно, это самый высокий результат среди всех игр серии Resident Evil. Опять же, ничего удивительного в этом нет: именно Resident Evil 2 считается многими геймерами лучшей в серии, поэтому её ремейк закономерно привлёк повышенное и, что важно, долгосрочное внимание публики.

Немного от Resident Evil 2 Remake отстаёт лишь Resident Evil 7 с 14,4 миллионами копий. Но, опять же, не стоит забывать, что седьмая номерная часть вышла двумя годами раньше. Иными словами, ремейк Resident Evil 2 является самой успешной в финансовом плане игрой серии, причём с большим отрывом.