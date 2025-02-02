Геймеры уже высказали всё, что нужно.

Релиз любого переиздания — это всегда крайне ответственный процесс. Нужно не ударить в грязь лицом перед фанатами, проведшими детство/юность в оригинальных играх, ведь именно для них в первую очередь и создаются любые переиздания. Зачастую с этим ключевым этапом и случаются проблемы, причём в основном технического характера. Не стали исключениями и переиздания The Sims и The Sims 2, вышедшие в самом конце января и разработанные студией MAXIS при поддержке издательства Electronic Arts.

Всё бы ничего, но пользователи массово жалуются на технические огрехи, среди которых плохая оптимизация (можно себе представить масштаб проблемы, учитывая, что оригинальным играм уже больше двадцати лет), «вылеты» на рабочий стол, низкое качество текстур, несоответствующее возросшему разрешению игры, и многое другое.

К моменту публикации данного материала средний пользовательский рейтинг переизданной The Sims 2 в Steam составлял 55 %, что можно назвать катастрофой. У переизданной первой The Sims ситуация чуть получше — 66 %. Резюмируя, оба переиздания можно назвать провалами, поскольку проекты не добились главного результата — не смогли вызвать положительные эмоции у геймеров-«старожилов». А кроме них перевыпуск старых культовых игр никому, и это объективно, не нужен.