Правообладатель свои игры в России продавать не хочет, а вот права качать — очень даже не против. Парадокс.

В конце января любители GTA Vice City, считающие именно данную часть серии самой «вайбовой» и атмосферной, а потому — самой любимой, получили подарок: фанатский ремастер на движке GTA IV, который нарекли просто и непринуждённо — GTA Vice City Nextgen Edition. Разработчиками выступил российский коллектив

Буквально сразу у проекта начались проблемы, связанные с авторскими правами. Возможно, разработчики полагали, что раз правообладатель ушёл с российского рынка, то и никакого права на претензии автоматически не имеет, но когда по требованию правообладателя контент разработчиков-энтузиастов был удалён с российской социальной сети VK, стала очевидна степень данного заблуждения.

И вот, сегодня, буквально час назад, авторы неофициального ремастера сообщили, что прекращают поддержку своего проекта, потому что «последствия в случае невыполнения требований неизвестны», а правообладатель в лице компании Entertainment Software Association, представляющий интересы Rockstar, «подобрался слишком близко».

Разработчики не имеют претензий к VK и просят геймеров тоже не критиковать площадку: она работает в рамках закона, а непредставленность компании-правообладателя на российском рынке не означает, что авторские права в стране не действуют. Собственно, полагаем, что претензии всё-таки будут идти по адресу: к издательству Take-Two Interactive, владеющему Rockstar Games. Компания давно и очень усердно вылавливает различные фанатские моды к своим играм, всячески пресекая распространение подобного контента. Что называется, ни себе, ни людям. Парадоксально в этой ситуации то, что Take-Two вместе со всеми своими подразделениями с российского рынка добровольно (её никто не заставлял) ушла в 2022 году, а вот качать права на этом самом российском рынке она почему-то считает нормальным продолжать.