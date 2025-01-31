Но есть и хорошая новость: это заставило Blizzard начать шевелиться.

Последние годы Overwatch, затем совершенно необоснованно и незаслуженно трансформировавшаяся в Overwatch 2, плывёт по течению. Проект, по сути, давно пущен на самотёк с главной целью получения сверхприбылей за счёт продажи обликов персонажей и моделей оружия. Как вы понимаете, система работает только в том случае, если игра популярна и состоит из людей, готовых платить немалые деньги за многочисленный косметический контент.

И вот у Overwatch 2 с популярностью всё очень непросто: она и раньше-то продемонстрировала скачкообразный рост только на моменте повторного запуска с цифрой «2», после чего начала вновь проседать, так теперь ещё у неё появился серьёзный конкурент в лице Marvel Rivals. Как передаёт издание The Gamer, «онлайн» Overwatch 2 за период с релиза Marvel Rivals, состоявшегося 6 декабря, по сегодняшний день, снизился на 40 % — с 34 тысяч до примерно 20 тысяч.

Отметим, что издание может фиксировать просадки «онлайна» только в Steam, но будет весьма наивно полагать, что в Battle.net ситуация радикально иная. Отток аудитории в Marvel Rivals, представляющий собой игру в аналогичном жанре, идёт повсеместно и со всех платформ.

Есть в этом известии для фанатов Overwatch 2 и позитивный момент. Blizzard тоже фиксирует тревожную статистику, и, осознав, что дело плохо, решила привлечь к Overwatch 2 внимание, анонсировав «огромные» изменения в игровом процессе. В подробности разработчики посвятят нас 12 февраля. Так что конкуренция в данном плане хотя бы заставила Blizzard, привыкшую, ничего не делая, получать доход, начать шевелиться.