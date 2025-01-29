Даже заинтриговали. Не иначе как некромантией заниматься придётся в попытках «откачать» данный проект.

Overwatch находится в состоянии, более близком к смерти, чем к жизни, уже на протяжении как минимум шести лет. Добавление к названию игры индекса «2», перевод на условно-бесплатную модель распространения и различные ухищрения, конечно, помогли восстановить «онлайн», но ситуация оказалась крайне недолговременной, и Overwatch 2 вернулся обратно к состоянию если не убыточности, то не более чем самоокупаемости.

Связано это с непониманием разработчиками, что им делать с их собственной игрой, нежеланием слушать сообщество, которое лучше разбирается, как должен выглядеть их любимый проект, ну и, как следствие, с негодованием акционеров и инвесторов, которые хотят получать больше дивидендов. Собственно, катастрофические статистические показатели Overwatch 2 и заставили разработчиков начать шевелиться. Так, сегодня Blizzard опубликовала новостной материал, в котором пообещала «прорывные» (groundbreaking), огромные изменения в проекте.

В подробности разработчики пока не вдаются, но отметили дату, когда тайное станет явным: 12 февраля. Обещают, что того, что придумали авторы, мы никогда ещё не видели. Ожидаются масштабные изменения в игровом процессе, а также краткое введение в будущий контент: новых героев, новые поля боя и прочее.