Очень похоже на правду.

Британская студия Playground Games, известная серией гоночных игр Forza Horizon, по всей видимости, готовит новую часть ролевой игры Fable к одновременному релизу на всех основных платформах. Об этом сообщил испанский сайт Vandal, ранее зарекомендовавший себя достоверными инсайдами.

По информации источника, разработка версий Fable для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 уже началась. Игра может выйти на этих консолях одновременно с релизами на PC и Xbox Series X|S. Кроме того, Vandal утверждает, что среди бывших эксклюзивов Xbox, готовящихся к выходу на других платформах, ближе всего к релизу находятся Killer Instinct и Starfield. Работа над портом последней RPG от Bethesda для PlayStation 5 ведётся с момента её запуска в конце 2023 года.

Хотя информация о мультиплатформенном релизе Fable требует подтверждения, она выглядит вполне правдоподобно, учитывая новую стратегию Microsoft. Фил Спенсер, глава игрового подразделения компании, открыто заявил, что удержание игр от других платформ не является приоритетом для издателя. Более того, новая мультиплатформенная стратегия Microsoft уже начала приносить плоды. Поэтому совсем неудивительно, если компания решит удвоить усилия и выпустить некоторые из своих самых ожидаемых игр на других платформах с самого начала.

Ожидается, что Fable выйдет в 2025 году. В ближайшем будущем можно рассчитывать на новую информацию об игре, в том числе о её возможном мультиплатформенном запуске.