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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Кооперативный боевик Killing Floor 3 выйдет в свет в конце марта
А тестирование пройдёт и того раньше.

Есть среди видеоигр простые и незамысловатые развлечения-стрелялки, призванные весело провести время несколько вечеров, прежде чем игра себя не изживёт по совокупности причин. Примером такой видеоигры может служить кооперативный боевик Killing Floor 3, который сегодня обзавёлся точной датой выхода.

Итак, отправиться в таинственные локации и поотстреливать в них различных мутантов можно будет с 25 марта. При желании геймеры могут ознакомиться с проектом и на месяц раньше, записавшись на закрытое бета-тестирование, которое пройдёт с 20 по 24 февраля. Приглашения рассылаются в случайном порядке, поэтому далеко не факт, что повезёт каждому.

Killing Floor 3 создаётся студией Tripwire Interactive для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Проще говоря, без внимания никто не остался.

#tripwire interactive #killing floor 3
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