«Ту намба наааа….»

Студия любительской озвучки GamesVoice хочет заняться дубляжом легендарного экшена от третьего лица GTA: San Andreas. Соответствующая информация появилась в соцсетях группы. Проект получит полный перевод на русский язык – причем, текстовый вариант будет доработан по сравнению с локализацией от 1C.

Представители GamesVoice понимают, что игра культовая, которая подарила многим геймерам массу ярких впечатлений в юности и детстве. Именно поэтому к вопросу озвучки будут подходить максимально серьезно.

«Поскольку работа предстоит масштабная, мы вряд ли со всем управимся быстрее, чем за пару-тройку лет, посему и сборы разделили на несколько этапов. Если нам удастся собрать 1 200 000 рублей на дубляж основного сюжета, откроем отдельный сбор на адаптацию радиостанций — сразу обозначим, что там сумма потребуется поменьше», – дали понять GamesVoice.

Локализаторы также собираются провести стрим по этой теме, который стартует 1 февраля в 19:00 МСК. В рамках трансляции они постараются ответить на все важные вопросы. Как они будут адаптировать сцену со знаменитым «ту намба нааа….», - вопрос интересный.