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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Культовая GTA: San Andreas получит русскую озвучку от GamesVoice
«Ту намба наааа….»

Студия любительской озвучки GamesVoice хочет заняться дубляжом легендарного экшена от третьего лица GTA: San Andreas. Соответствующая информация появилась в соцсетях группы. Проект получит полный перевод на русский язык – причем, текстовый вариант будет доработан по сравнению с локализацией от 1C.

Представители GamesVoice понимают, что игра культовая, которая подарила многим геймерам массу ярких впечатлений в юности и детстве. Именно поэтому к вопросу озвучки будут подходить максимально серьезно.

«Поскольку работа предстоит масштабная, мы вряд ли со всем управимся быстрее, чем за пару-тройку лет, посему и сборы разделили на несколько этапов. Если нам удастся собрать 1 200 000 рублей на дубляж основного сюжета, откроем отдельный сбор на адаптацию радиостанций — сразу обозначим, что там сумма потребуется поменьше», – дали понять GamesVoice.

Локализаторы также собираются провести стрим по этой теме, который стартует 1 февраля в 19:00 МСК. В рамках трансляции они постараются ответить на все важные вопросы. Как они будут адаптировать сцену со знаменитым «ту намба нааа….», - вопрос интересный.

#игры #rockstar games #gamesvoice #gta san andreas
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FelsheR-zzzzz
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только тебя заразил?) Теперь ты разносчик.
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Nvidia&Intel Hater
17:39
А драным кастрированным котам то одно утешение,Китя из них
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Антон Филимонов
17:35
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FelsheR-zzzzz
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5700г офисный процессор что странного? Давай рекорд с его победой над 1050! Что там с твоими таймингами и частотами? Вдруг неожиданно стер?)
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Nvidia&Intel Hater
17:33
ну ты разносчик шизофрении точно .и наркомании
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DiLouk
17:32
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FelsheR-zzzzz
17:32
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Nvidia&Intel Hater
17:31
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DIP32
17:31
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Чatо -- Боt
17:29
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