А там уж и релиз не за горами.

Obsidian Entertainment нечасто радует геймеров новыми и, что немаловажно, достойными релизами, но когда это всё же случается, игровая общественность пристально следит за новыми творениями коллектива, подарившего нам Alpha Protocol, Fallout New Vegas и Pillars of Eternity. Почти незаметно мы подобрались к февралю, а это значит, что скоро состоится релиз нового проекта студии — амбициозной мрачно-фэнтезийной ролевой игры Avowed.

Поскольку Obsidian уверена в том, что ей нечего скрывать и бояться, то профессиональные обзоры на Avowed начнут появляться в Сети 13 февраля, в 17:00 по московскому времени. Именно в этот момент, за несколько часов до старта раннего доступа для предзаказчиков Deluxe-издания игры, игроки смогут понять, за что отдали деньги.

Полноценный, масштабный релиз Avowed состоится 18 февраля на PC и Xbox Series X|S. Действие игры разворачивается в знакомом геймерам по Pillars of Eternity мире Эора. Игроков ждёт большое приключение, масса разнообразных противников, магия, оружие и многочисленные тайны и загадки.