Спустя 15 месяцев после выхода на консоли PlayStation 5.

В своё время Sony вполне справедливо и своевременно решила, что изображать принципиальность, выпуская свои продукты исключительно на собственных же игровых платформах, это терять огромную часть рынка. Полностью отказаться от принципов компания, впрочем, не готова, поскольку от количества эксклюзивных видеоигр преимущественно зависит уровень продаж её игровых платформ, поэтому было выработано компромиссное решение: выпускать игры сначала на PlayStation, затем, спустя определённое время, на компьютерах.

И вот, сегодня после 15-месячной задержки по сравнению с PlayStation 5 на персональных компьютерах вышел приключенческий боевик Marvel’s Spider-Man 2, являющейся продолжением оригинальной части. В сиквеле в нашем распоряжении доступны сразу и Питер Паркер, и Майлз Моралес, оказывающие противодействие злодеям вселенной Marvel.

Над компьютерной версией Spider-Man 2 трудилась Nixxes Software, хорошо зарекомендовавшая себя как специалиста в области портирования игр на ПК. Так, компьютерная версия Marvel’s Spider-Man 2 поддерживает все актуальные технологии и полностью совместима с мониторами с ультрашироким соотношением сторон.