Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Marvel’s Spider-Man 2 вышла на персональных компьютерах
Спустя 15 месяцев после выхода на консоли PlayStation 5.

В своё время Sony вполне справедливо и своевременно решила, что изображать принципиальность, выпуская свои продукты исключительно на собственных же игровых платформах, это терять огромную часть рынка. Полностью отказаться от принципов компания, впрочем, не готова, поскольку от количества эксклюзивных видеоигр преимущественно зависит уровень продаж её игровых платформ, поэтому было выработано компромиссное решение: выпускать игры сначала на PlayStation, затем, спустя определённое время, на компьютерах.

И вот, сегодня после 15-месячной задержки по сравнению с PlayStation 5 на персональных компьютерах вышел приключенческий боевик Marvel’s Spider-Man 2, являющейся продолжением оригинальной части. В сиквеле в нашем распоряжении доступны сразу и Питер Паркер, и Майлз Моралес, оказывающие противодействие злодеям вселенной Marvel.

Над компьютерной версией Spider-Man 2 трудилась Nixxes Software, хорошо зарекомендовавшая себя как специалиста в области портирования игр на ПК. Так, компьютерная версия Marvel’s Spider-Man 2 поддерживает все актуальные технологии и полностью совместима с мониторами с ультрашироким соотношением сторон.

#sony #insomniac games #nixxes software #marvels spider-man 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
68
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
299
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
10
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
6
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
19

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
20:09
Не буду кидать камни. Всё же что-то шевелится. 35 лет разрушали и разворовывали. (и продолжают) Может жизнь заставит. Надежда на гены , которые остались от СССР. Это и наши воины, и наука (остатки) и ...
Российская «Группа Астра» поставила в прошлом году ПО на 20 млрд рублей
Traktor
20:06
То получится вот так: https://hwbot.org/hardware/videocard/geforce_rtx_4080_super/?lang=en
Разгонный потенциал GeForce RTX 5080 позволяет удвоить преимущество над RTX 4080 SUPER
Mike3000
20:04
>>резкое сокращение числа работающих граждан, которые делают взносы Ой, а что случилось?
Electronic Arts выпустила тизер, который намекает на скорый релиз ремастеров The Sims 1 и 2
Ольга Савченко
20:03
Чтобы хорошо зарабатывать на партнерских программах нужно много трафика качественного и дешёвого До 200 тысяч переходов в день за 100 рублей. Очень много трафика 👉 https://bit.ly/neon_today
3 способа заработать деньги без вложений! Как заработать 30 млн. рублей в интернете за один день с ePN, Admitad и SocialMart?
VRoman
19:58
Дом в стиле "смотри на сквозь" меня не вдохновляет
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Aspeed
19:55
Рекомендовать pf на 750 ватт у которого повально вздуваются кондеры и материнку с 7+1+1 фаз для 14600k это надо быть особо одаренным, сайт в какую-то помойку превратили.
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Александр Ломакин
19:54
С фазами питания под этот проц всё норм если не гнать шиной https://www.asrock.com/mb/Intel/B760M-HDVM.2/index.ru.asp Много буков, а где ваш вариант сборки на 150к?
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
TM1
19:53
А о самих маркетологах так никто и не сказал. У них надо учиться как верхам маркетинга - SLI - купил вторую 1080 Тi в семнадцатом из за бесплатного моста SLI, шедшего с матплатой, так и провалам, вро...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Бoтo -- Чaт
19:48
Завидуй молча, трусикер. А если тебе уж совсем не вмоготу, то пропой вашу национальную пейсенку про вмэрлую щеню, гiдно поскакивая при этом. Глядишь, и попустит тебя слегка.
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
Валерий Агапов
19:46
Зачем им нефть, газ, алюминий.. Европа уже теряет Заводы, специалистов и т.д. Когда Китай, БРИГС и кто с ними "скинут оковы, а США, Китай и РФ поделят Мир, Европу ждёт не лучшие времена. Они станут...
ЕС практически добился согласования отказа от российского алюминия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем