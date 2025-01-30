Обновление вышло сегодня.

Без «умного» сглаживания DLSS и трассировки лучей сегодня не выходит ни одна уважающая себя видеоигра, и бытует мнение, что как минимум DLSS станет стандартом в игровой индустрии на обозримую перспективу. Вот и в Alan Wake II продолжается внедрение современных технологий. Так, сегодня разработчики проекта сообщили, что с обновлением версии 1.2.8 в игре появилась поддержка DLSS 4, а также новый, «ультравысокий» уровень трассировки лучей.

Как пишут разработчики, новые модели ИИ Transformer для реконструкции лучей и апскейлинга будут работать на всех видеокартах NVIDIA семейства RTX. Новая ИИ-модель для генерации кадров будет работать на видеокартах NVIDIA RTX 4000 и 5000 серий, ну а модель мультигенерации кадров доступна только для самых современных видеокарт 5000-й серии.

Что до ультравысокого уровня трассировки лучей, то он добавит в игру полностью рейтрейсинговые отражения и преломления, и его можно будет активировать только на видеокартах с поддержкой реконструкции лучей DLSS.