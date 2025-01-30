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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
Релиза на ПК, похоже, придётся ждать очень долго.

По слухам, Grand Theft Auto VI и Grand Theft Auto Online будут продаваться отдельно. Известный инсайдер Tez2 сообщил на GTA Forums, что Rockstar Games впервые разделит продажи основной игры и онлайн-компонента.

Предполагается, что Rockstar установит более низкую цену на GTA Online, чтобы сделать её доступнее, предоставив возможность позже приобрести полную версию с сюжетной кампанией. Низкая цена онлайн-версии также может помочь удержать стоимость полной GTA VI на приемлемом уровне. В отрасли существуют опасения, что цена GTA VI в $80 может спровоцировать рост цен на видеоигры.

Помимо слухов о раздельной продаже, появилась информация о производительности GTA VI на консолях. Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк заявил, что разработчики, скорее всего, нацелятся на стабильные 30 FPS, оптимизируя игру для предотвращения падения частоты кадров. По его мнению, на PlayStation 5 Pro с технологией масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution игра сможет достичь 60 FPS, но на базовых консолях на старте 60 FPS ожидать не стоит. Йорк уверен, что Rockstar сосредоточится на достижении стабильных 30 FPS, а затем займется оптимизацией для 60 FPS, поскольку главное — сделать игру захватывающей при 30 FPS.

Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в этом году. Точная дата релиза пока не объявлена.

#игры #gta 6 #rockstar #gta vi
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