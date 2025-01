Ничего! Вот 2025 год точно будет лучшим для Xbox! Мы этот год с 2020-го ждём.

Несмотря на то, что Microsoft в прошлом месяце стала лидером среди игровых издателей, финансовый отчёт за второй квартал 2025 финансового года рисует не столь радужную картину для игрового подразделения. CEO Сатья Наделла отметил рекорды Xbox Cloud Gaming, Game Pass и успехи Call of Duty: Black Ops 6 и Indiana Jones and the Great Circle, подчеркнув фокус на повышении рентабельности бизнеса за счет контента и сервисов.

Black Ops 6 стала бестселлером на Xbox и PlayStation, а количество игроков в стартовом квартале превысило все предыдущие платные релизы франшизы. Indiana Jones and the Great Circle получила восторженные отзывы и собрала более 4 миллионов игроков. Xbox Cloud Gaming достиг рекордных 140 миллионов часов стриминга. Game Pass установил новый квартальный рекорд по выручке, а число подписчиков на ПК выросло более чем на 30%.

Однако, несмотря на рекорды, общий доход от контента и сервисов Xbox вырос всего на 2%, хотя Microsoft превысила собственные ожидания благодаря Activision Blizzard и Call of Duty: Black Ops 6. Незначительный рост связан с падением доходов от продажи Xbox на 29%, что потянуло вниз общий игровой доход на 7%. Финансовый директор Microsoft Эми Худ признала продолжающееся падение продаж консолей.

Падение продаж консолей Xbox продолжается уже несколько кварталов. Возможно, это связано с мультиплатформенной стратегией Microsoft. Некоторые игроки не видят смысла покупать Xbox, когда игры доступны на ПК, PlayStation и Nintendo. Microsoft уверена в перспективности мультиплатформенного подхода, но пока это приводит к сложностям.

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, видит будущее Xbox в инновациях аппаратного обеспечения. Он стремится к тому, чтобы консоли Xbox выделялись мощностью и инновациями, а не только эксклюзивными играми, как это происходит сейчас. Остаётся открытым вопрос, сможет ли Microsoft переломить ситуацию.