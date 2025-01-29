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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft решила вновь отложить выход нового дополнения к The Division 2
У компании всё хорошо. В этом она пытается убедить инвесторов.

Сказать, что The Division 2 является успешной игрой, невозможно ни при каких обстоятельствах и ни под каким углом зрения. Проект живёт за счёт фанатов, но и их Ubisoft умудряется огорчать. Например, сегодня стало известно, что сюжетное дополнение, в рамках которого игроки должны были возвратиться в Бруклин, задержится, причём на длительное время.

Изначально Ubisoft предполагала, что дополнение удастся вклинить в третий сезон шестого года поддержки The Division 2, но необходимость приведения игры в работоспособное состояние посредством искоренения багов и огрехов баланса вышла на первостепенный уровень важности.

Так что теперь дополнение порадует игроков только после завершения третьего сезона шестого года поддержки, а это значит, что ждать может прийтись вплоть до июня, а, может, даже дольше.

Сейчас разработчики из студии Massive также потихоньку корпят над третьей номерной частью The Division. Проект пока на зачаточной стадии развития.

#ubisoft #the division 2 #ubisoft massive
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