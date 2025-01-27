К сожалению, она всё ещё активно пользуется издателями, которые не понимают, что плохой продукт не купят ни при каких обстоятельствах.

Как не раз отмечали представители Denuvo, их одноимённая повсеместно используемая игровыми издателями DRM-защита сохраняет актуальность буквально в первые несколько дней, максимум несколько недель после релиза игры, поскольку именно на этот период приходятся основные продажи новинок. Затем те, кто посообразительнее, публично отказываются от Denuvo, а те, кто более принципиальные, делают это тихо, без лишнего шума и пыли.

Как, например, Rocksteady вместе с издательством WB Games. Сегодня пользователи Reddit обнаружили, что супергеройский боевик Suicide Squad Kill the Justice League был избавлен от Denuvo. Обнаруживается это достаточно легко: заметным «облегчением» исполняемого (.exe) файла игры.

Suicide Squad Kill the Justice League вышла на всех актуальных платформах почти год назад — в начале февраля 2024 года. Проект получил, мягко говоря, очень сдержанные оценки как прессы, так и конечных пользователей, поэтому можно без зазрения совести заявить, что удаление Denuvo очень сильно задержалось.