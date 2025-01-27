Как не раз отмечали представители Denuvo, их одноимённая повсеместно используемая игровыми издателями DRM-защита сохраняет актуальность буквально в первые несколько дней, максимум несколько недель после релиза игры, поскольку именно на этот период приходятся основные продажи новинок. Затем те, кто посообразительнее, публично отказываются от Denuvo, а те, кто более принципиальные, делают это тихо, без лишнего шума и пыли.
Как, например, Rocksteady вместе с издательством WB Games. Сегодня пользователи Reddit обнаружили, что супергеройский боевик Suicide Squad Kill the Justice League был избавлен от Denuvo. Обнаруживается это достаточно легко: заметным «облегчением» исполняемого (.exe) файла игры.
Suicide Squad Kill the Justice League вышла на всех актуальных платформах почти год назад — в начале февраля 2024 года. Проект получил, мягко говоря, очень сдержанные оценки как прессы, так и конечных пользователей, поэтому можно без зазрения совести заявить, что удаление Denuvo очень сильно задержалось.