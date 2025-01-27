Если игры нет в Steam, её, по сути, нет вовсе. Через осознание этой истины прошли многие, причём на собственных ошибках.

Несмотря на то, что Epic Games Store существует уже очень много лет, магазин как таковой остаётся невостребованным, и безальтернативное принуждение геймеров к пользованию им ни к каким позитивным изменениям не приводит. Как считают любители видеоигр, Steam был первым, и кроме него им ничего не нужно. Вполне естественное отношение, учитывая, что другие компании заходят на рынок уже без рисков. Насильно ПК-геймеров к использованию Epic Games Store принуждают с хоррором Alan Wake 2, но самые стойкие продолжают ждать и верить в то, что проект всё-таки заглянет в сервис от Valve.

Но, по всей видимости, ждать придётся если не вечность, то как минимум очень долго. На выходных глава Epic Games Тим Суини, отвечая на вопрос одного из пользователей в своём почтовом ящике, сообщил, что Alan Wake 2 не выйдет в Steam. Суини не стал уточнять, бессрочное ли это решение и чем оно продиктовано кроме желания заработать на культовом в узких кругах проекте, но, полагаем, никакие уточнения здесь и не требуются.

Alan Wake 2 вышла осенью 2023 года, а в конце 2024 года разработчики из Remedy заявили, что игра в финансовом плане полностью соответствует прогнозам. Как он соответствует прогнозам, учитывая, что даже расходы на собственную разработку не окупил и уже вряд ли окупит (абсолютное большинство продаж подобных проектов приходится на первые дни и недели с релиза), это уже вопрос не к нам.

Следует отметить, что отказаться от распространения своих проектов в Steam пытались многие, включая и самых именитых, но в конечном счёте рано или поздно они сдавались и возвращались в объятия к Габену. Понимает ли руководство Epic Games, что и им придётся так поступить, потому что бесконечно жить за счёт Fortnite не получится, вопрос открытый.